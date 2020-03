Barvrouw ontpopt zich tot nanny, koffiebar wordt kinderopvang: creatieve oplossingen nu de kinderen niet naar school kunnen

Hoewel de scholen in opvang voorzien, willen of kunnen sommige ouders hun kroost daar niet kwijt, en gaan ze op zoek naar creatieve oplossingen. Cokido, een vereniging van ouders die via een beurtrol op kinderen van leden passen, zag het aantal aanvragen met 50 procent toenemen. En ook mensen uit de horeca bieden hulp aan.