Donald Trump kondigt nationale noodtoestand af in de Verenigde Staten

Donald Trump heeft de nationale noodtoestand in de Verenigde Staten aangekondigd. Al in 46 staten is het virus opgedoken. 1.900 Amerikanen zijn besmet, en 41 patiënten zijn gestorven.

“Nationale noodtoestand, het zijn twee erg grote woorden”, sprak Trump tijdens een persconferentie in de Rose Garden van het Witte Huis. Hij kondigde aan dat hij vijftig miljard dollar gaat vrijmaken in de strijd tegen het virus en dat er volgende week zo’n half miljoen testen beschikbaar zullen zijn. Later zullen er nog vijf miljoen volgen. “Al moet niet iedereen zich standaard laten testen.”

Google is intussen een website aan het bouwen waarop mensen kunnen checken of ze naar een drive-thru-laboratorium moeten of niet. De president vroeg alle ziekenhuizen in het land zich voor te bereiden met een noodplan en zei dat hij de komende dagen nog meer maatregelen bekend zou maken.

Kerngezond

Trump stond steeds meer onder druk om stappen te zetten tegen de verspreiding van het virus. Tijdens de persconferentie benadrukte hij dat hij nog steeds volledig achter het inreisverbod voor Europeanen staat. Daarover zei hij: “Noem het geluk of talent. Noem het wat je zelf wilt. Maar weet dat we de dreiging van dit virus zullen overwinnen. Geen enkele andere natie is beter voorbereid en uitgerust dan de onze.”

Trump verklaarde na een vraag ook nog dat hij kerngezond is. Daar rees even twijfel over nadat geruchten de ronde deden dat de Braziliaanse president Bolsonaro, met wie hij enkele dagen geleden nog dineerde, besmet was.