Door de corona-crisis is gat van 14 miljard euro in de begroting plots niet zo erg meer

Vergeet het gat in de begroting, ook al bedraagt het ondertussen al meer dan 14 miljard euro. Op één dag tijd vervelde het budgettaire tekort van een financiële nachtmerrie tot iets waar we ons door de corona-crisis even geen zorgen meer over moeten maken. “Het is nu niet het moment om te zeggen dat we het tekort moeten verlagen”, verklaarde zelfs de gouverneur van de Nationale Bank.