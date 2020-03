Kinderen thuishouden? Niet meer op café gaan? We staan massaal achter de drastische aanpak tegen het coronavirus

Nog geen twee weken geleden zei amper 5 procent van de bevolking “veel angst” te hebben om corona op te lopen. Vandaag gelooft 30 procent dat hij of zij een “grote kans” heeft om besmet te worden. Niet moeilijk dat we de noodmaatregelen van de regering steunen. Kinderen thuishouden? Niet meer op café gaan? We staan er massaal achter, blijkt uit een grote enquête door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van ‘Het Nieuwsblad’. “Hoe drastisch ook de maatregelen, we beseffen dat we sterker staan tegenover het virus als we ons er met zijn allen aan houden.”