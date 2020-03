2,21 miljard euro winst voor BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis heeft vorig jaar 2,21 miljard euro winst gemaakt. Dat is 14,5 procent meer dan in 2018. De bank stelt een dividend voor van 3,53 euro per aandeel.

De omzet van BNP Paribas Fortis kwam in 2019 uit op 8,036 miljard euro, licht onder het resultaat van vorig jaar (-0,2 procent). Als gevolg van de aanhoudende lage rentevoeten staan de marges op de deposito’s van de Belgische bankactiviteiten onder druk. De totale deposito’s stegen wel met 5,1 procent tot 131,1 miljard euro. De kredietportefeuille van de Belgische bankactiviteiten daarentegen nam met 4,4 procent toe tot 110,8 miljard euro. (krs, blg)