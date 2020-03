Geen overwinningsstemming voor Macron

De partij La République en Marche (LREM) werd pas in 2016 opgericht, ruime tijd na de vorige lokale verkiezingen. Een jaar later verraste de beweging heel Frankrijk door uit het niets de president te leveren. Traditioneel links en rechts kregen een mokerslag en liggen sindsdien in de lappenmand. Macron won ook de parlementsverkiezingen die een maand later volgden met een straatlengte voorsprong. Ondanks het protest van de gele hesjes leed de partij geen gezichtsverlies tijdens de Europese verkiezingen van vorig jaar.

Maar aan die zegetocht van La République en Marche kan nu een einde komen. Omdat Macron lang niet meer zo populair is en omdat de partij amper lokaal verankerd is. Bovendien halen de lokale politici vaker de Franse kranten met hun interne ruzies of omdat ze de partij de rug toekeren, dan met voorstellen en nieuws waarmee ze electoraal kunnen scoren.

Andere partijen ruiken bloed

Vooral de Republikeinen hopen hiervan te profiteren. Zij hadden de presidentsverkiezingen verloren door een schandaal met fictieve jobs en waren daarvan nog niet gerecupeerd bij de Europese verkiezingen. Maar op lokaal vlak rekenen ze op hun sterke burgemeesters die regeren over een derde van alle franse mairies. De Parti Socialiste hoopt voort te kunnen bouwen op hun uitslag van zes jaar geleden. In steden als Parijs, Rijsel of Nantes zijn ze favoriet voor hun eigen opvolging.

Het Rassemblement National van Marine Le Pen wil dan weer vooral in het noorden en het zuiden van het land doorbreken. Le Pen ziet succesvolle lokale verkiezingen als de opstap naar succesvolle presidentsverkiezingen.

10.000 lokale verkozenen

Om zich toch beter te verankeren op lokaal vlak probeert LREM nu al openlijk haar steun uit te spreken voor aftredende burgemeesters van vooral rechtse partijen. Zo hoopt Macron 10.000 lokale raadsleden te versieren. Die lokale verankering hebben ze nodig om meer zetels te veroveren in de Senaat. Want de leden van de Senaat worden verkozen door lokale kiesmannen. Al is dat doel geen evidentie: een op de drie Franse gemeenten met meer dan duizend inwoners heeft maar één lijst. Dorpen met minder inwoners worden zelfs niet meegeteld in die cijfers.

Is er dan geen enkele kans op succes voor de troepen van Macron? Toch wel. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb hoopt zichzelf op te volgen in Lyon en ook in Strasbourg en Besançon liggen de kaarten goed. In Parijs is er met Agnès Buzyn, minister van Gezondheid én een echte parisienne, volgens de peilingen opnieuw reden voor een sprankeltje hoop na de heisa rond het seksschandaal van de vorige kandidaat Benjamin Griveaux.

Coronavirus

Naast de concurrentie, moet Macron ook nog schrik hebben van het coronavirus. Volgens een peiling zou 28 procent van de geregistreerde kiezers twijfelen om naar de stembus te gaan, uit angst voor besmetting. Dat zou volgens de Franse media vooral de gevestigde waarden PS en LR goed uitkomen.