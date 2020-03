Telex buitenland

- Nederland weert vanaf vrijdagavond 18.00 uur inkomende passagiersvluchten uit risicogebieden China (inclusief Hongkong), Iran, Zuid-Korea en Italië.

- Luxemburg sluit vanaf maandag alle scholen. Er is ook een eerste coronadode gevallen, een man van 94.

- In Duitsland gaan vanaf maandag in zeker tien van de zestien deelstaten de scholen dicht. Er zijn intussen meer dan 3.000 besmettingen. Er vielen ook al vijf doden.

- In Italië vielen in 24 uur tijd 250 doden. Dat is het hoogste aantal doden in één dag. Het aantal besmettingen in het land ligt nu op 17.660.

- Polen besliste vrijdag de grenzen te sluiten voor buitenlanders. Ook het internationale trein- en vliegverkeer werd stilgelegd. Alle Polen die uit het buitenland terugkeren, moeten twee weken in quarantaine.

- Denemarken sluit vanaf zaterdagmiddag tot 13 april de grenzen voor buitenlanders.

- Portugal riep vrijdag de noodtoestand uit. Die zal duren tot 9 april.

- In het Verenigd Koninkrijk worden de lokale verkiezingen uitgesteld tot de herfst.

- Turkije weert tot 17 april vluchten uit negen Europese landen, waaronder ook België.

- Zwitserland sluit alle scholen uit voorzorg tot 4 april.

- De eerste coronabesmetting in Guinee is een Belgische vrouw.

- Oostenrijk plaatste vrijdag een handvol gemeenten in Tirol in quarantaine.

- Oekraïne sluit zijn grenzen voor buitenlanders. Die maatregel zal twee weken van kracht zijn.

- Spanje heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen.

- In de Afrikaanse landen Kenia, Ghana en Gabon zijn de eerste besmetting vastgesteld. In totaal treft de epidemie nu vijftien Afrikaanse landen.

- In Egypte viel een tweede dode.

- Tsjechië besliste om vanaf zondag middernacht alle buitenlanders te weren en laat eigen inwoners de grens niet meer oversteken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

- Bulgarije kondigde vrijdag de noodtoestand af. Crèches, scholen en universiteiten gaan dicht.

- In Iran kwamen er 85 nieuwe coronadoden bij, de sterkste stijging in een dag tijd.

- Estland kondigde de noodtoestand af.

- Noorwegen besliste om alle toeristen te weren.

- Slovakije heeft de grenzen gesloten voor reizigers uit andere landen.

- Argentinië en Paraguay schrapten alle vluchten van en naar Europa.

- Uruguay kondigde de vier eerste besmettingen aan.

