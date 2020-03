EU wil landbouwgif verbieden dat risico op parkinson verhoogt

Binnen de Europese Commissie wordt gewerkt aan een verbod van het bestrijdingsmiddel mancozeb. Bij dierproeven is aangetoond dat de schimmelbestrijder hormoonverstorende eigenschappen heeft en neurologische afwijkingen veroorzaakt, zoals de ziekte van Parkinson. Fabrikanten proberen intussen met een krachtige lobby in Brussel een verbod tegen te houden. Want, zo klinkt het, zowel de industrie als de agrarische sector worden zwaar getroffen als producten met de werkzame stof mancozeb op de zwarte lijst komen te staan. Volgens de Europese milieuorganisatie Pesticide Action Network (PAN) werd in een Italiaanse studie uit 2002 op 150 ratten al aangetoond dat mancozeb kanker veroorzaakt. (tg)