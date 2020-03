Corona trekt streep door lang voorbereide huwelijken en verjaardagen: “Duizend gasten uitgenodigd, maar er komt geen feest”

Hasselt / Genk / Bilzen -

Het coronavirus is een zeer onwelkome gast op tal van huwelijksfeesten en verjaardagspartijtjes. “Hier in Hasselt zijn maximum 45 gasten toegelaten, en die zetten we op minstens een meter van elkaar”, klinkt het bij de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput. Enige troost: de pechvogels zijn niet alleen.