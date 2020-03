Onze man ziet hoe Gent al om middernacht moet gaan slapen: “Klanten zeurden eerst wat, maar uiteindelijk was er veel begrip”

Gent -

Nu is het voor echt. Om middernacht gingen alle horecazaken dicht en maandag gaan de kinderen niet naar school. Het land gaat op slot. Ook in Gent werd vrijdagavond afscheid genomen van wat we gewoon zijn. En dat ging héél vlot, met veel begrip van de klanten. Vanaf nu is alles - minstens drie weken - anders.