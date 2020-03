Dat kon er ook nog wel bij: zwaarbewolkt en kans op neerslag

Het coronavirus legt het hele land plat, maar genieten van het zonnetje zit er voorlopig niet in: zaterdag wordt zwaarbewolkt met kans op neerslag.

De weersverwachtingen voor zaterdag. Foto: KMI

Het wordt zaterdag meestal zwaarbewolkt met af en toe regen of buien. De maxima liggen rond 5 graden in de Hoge Venen, en 11 graden in het centrum van het land. ‘s Avonds is er vooral in het oosten en in de Ardennen nog kans op regen en buien, maar in de loop van de nacht wordt het overwegend droog. Minima van 3 graden in de Hoge Venen tot 6 graden over het westen. Dat zegt het KMI.

Zondag blijft het droog, maar het wordt een overwegend grijze dag. Het is zacht met maxima tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in de Kempen.

Ook begin volgende week wordt het overwegend droog met opklaringen. Maandag kan in de zuidelijke landshelft hier en daar wel een bui vallen. De maxima liggen dan tussen 9 en 13 graden. Dinsdagochtend kan er in Vlaanderen wat vorst voorkomen. In de meeste streken blijft het droog, maar in Hoog-België kan weer een bui vallen. Maxima van 12 tot 15 graden.

Woensdag wisselend bewolkt met vooral in de late namiddag brede opklaringen in Vlaanderen. Het wordt zeer zacht met maximumtemperaturen van 11 tot 16 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land. Het wordt wisselend bewolkt en minder zacht, met nog maxima tot 8 graden. Vrijdagochtend plaatselijk kans op vorst. Later op de dag wordt het buiig bij maxima rond 6 à 7 graden.