Drie gewonden bij appartementsbrand in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een appartement aan de Mettewielaan. Drie personen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Door de brand zijn vijf flats onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 0.30 uur uit in een flat op de vierde verdieping van het nummer 71 van de Mettewielaan, een 26 verdiepingen tellend gebouw. Dat gebouw werd volledig ontruimd, net als de gebouwen met huisnummer 69 en 67. De evacuatie gebeurde via de traphal en met luchtladders en de bewoners werden opgevangen in een opgevorderde bus van de MIVB en in de hal van nummer 67. In een vlakbij gelegen kantoorgebouw richtten de hulpdiensten ook een medische post in.

Drie mensen, de bewoners van de flat waar de brand uitbrak, raakten gewond. Het ging om de leden van eenzelfde gezin. De vader werd met brandwonden in het aangezicht overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek, de moeder en de tienerzoon waren enkel bevangen geraakt door de rook maar werden ook naar het ziekenhuis overgebracht. Twee huisdieren, een kat en een hond, hadden dan weer verzorging nodig in een dierenkliniek.

Omstreeks 01.20 uur was de brand volledig onder controle maar moest het gebouw nog verlucht worden en gecheckt worden op de aanwezigheid van CO, alvorens de bewoners naar hun flats konden terugkeren. Vijf flats waren door de brand onbewoonbaar en de bewoners van die flats kregen opvang van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Om de brand te bestrijden en de bewoners te evacueren, zette de brandweer 60 brandweerlui en 8 autopompen in. Ook 3 MUG-teams en 5 ziekenwagens kwamen ter plaatse. De lokale politie Brussel-West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) stelde een veiligheidszone in om alles veilig te laten verlopen.