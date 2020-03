Consternatie in Engeland: “Jammer voor Liverpool, maar als we niet meer kunnen spelen, moet het seizoen nietig worden verklaard”

Niemand die er tot begin deze week aan twijfelde: Liverpool zou dit seizoen zijn eerste Engelse landstitel in dertig jaar vieren. De Reds tellen liefst 25 punten voorsprong in het klassement en zouden normaal gezien binnen dit en een paar weken al niet meer in te halen zijn. Tot het coronavirus toesloeg en de Premier League werd stilgelegd. “Als het seizoen niet afgewerkt kan worden, moet het nietig verklaard worden”, schrijft Karren Brady, Brits politica, actrice én bestuurslid bij West Ham in The Sun. “Jammer voor Liverpool.”

“De Premier League hoopt dat ze in drie weken opnieuw zal kunnen starten, maar dat zou wel eens heel goed ijdele hoop kunnen zijn”, aldus Brady in haar column in de tabloid The Sun. “Als het seizoen niet afgewerkt kan worden, zou het enige eerlijke en redelijke zijn om het hele seizoen nietig te verklaren. Wie kan er immers weten wat er gebeurd zou zijn als de wedstrijden niet helemaal zijn afgewerkt? Jammer voor Liverpool, dat zo een eerste titel in dertig jaar door de vingers ziet glippen.”

De uitspraak wekt behoorlijk wat consternatie op in Engeland, waar iedereen zich al min of meer had neergelegd bij de onmiskenbare suprematie van Liverpool in eigen land dit seizoen. Criticasters wijzen er terecht op dat het Brady niet slecht zou uitkomen moest het seizoen nietig verklaard worden. West Ham is namelijk verwikkeld in de degradatiestrijd en zou zich op die manier kunnen handhaven in de Premier League.

Volgende week staat er een vergadering tussen de Premier League en de clubs op het programma over hoe het nu verder moet.