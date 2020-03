Nederlandse spelersvakbond wil EK voetbal uitstellen: “Vrijwel onmogelijk om het op normale manier te organiseren”

Komende dinsdag zal de Europese voetbalbond UEFA hoogstwaarschijnlijk een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van het EK, dat van 12 juni tot 12 juli gespeeld zou worden over verschillende Europese landen. De Vereniging van Contractspelers (VVCS), oftewel de Nederlandse spelersvakbond, heeft intussen duidelijk gemaakt dat het het toernooi graag uitgesteld zou zien worden. “Het is onverstandig om het EK in juni te spelen”, zegt voorzitter Evgeniy Levchenko.

“In China werd de coronacrisis na het nemen van rigoureuze maatregelen pas na drie maanden minder erg. Wij zitten nu drie maanden voor het EK”, stelt de Oekraïens-Nederlandse voorzitter vast. “Praktisch gezien wordt het lastig. Het is vrijwel onmogelijk om het EK op een normale manier te organiseren. Ik zie het somber in.”

Levchenko beseft ook dat het lastig is om het EK uit te stellen. “Er spelen financiële belangen mee en de UEFA zal de beslissing zo lang mogelijk willen uitstellen. Maar we hebben het over een virus dat veel levens kost en steeds meer voetballers raken ook besmet. Eigenlijk is er geen argument om het EK te laten doorgaan en ik hoop dat alle betrokkenen dat ook begrijpen. En als het toch doorgaat, kunnen nationale regeringen ook nog dwarsliggen. Het kan zomaar dat zij hun vliegvelden dichtgooien, en dan moet de UEFA wel gehoorzamen. ” Het standpunt van de VVCS wordt ook gesteund door FIFPro, de internationale spelersvakbond.

Dinsdag zal de UEFA via videoverbinding vergaderen met alle 55 lidstaten.