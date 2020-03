Malinese zangeres Rioka Traoré opgepakt in Parijs na Belgisch aanhoudingsbevel

De bekende Malinese zangeres Rioka Traoré is dinsdag in de Parijse luchthaven Roissy opgepakt op bevel van een Belgische onderzoeksrechter. Dat melden verschillende Franse media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Volgens het parket is het al de tweede keer dat de zangeres opgepakt wordt omdat ze een vonnis van de Brusselse familierechtbank niet naleeft. Na een eerste arrestatie had ze beloofd dat wel te doen ,een belofte die ze niet zou zijn nagekomen.

Volgens Franse media heeft een Brusselse rechtbank beslist dat het hoederecht over het vijfjarige kind dat de zangeres had met haar Belgische ex-man, exclusief aan die man moest toegewezen worden. Haar advocaat zou daartegen in beroep gegaan zijn en aanvoeren dat het kind slechts vier maanden in België had geleefd en geen enkele andere band met België zou hebben, aangezien haar vader in Marseille zou wonen.

Het Brusselse parket bevestigt dat de familierechtbank op 26 juni 2019 een vonnis heeft uitgesproken. Vier maanden later volgde een eerste Europees aanhoudingsbevel. “Op 23 oktober heeft de onderzoeksrechter een EAB uitgevaardigd omdat mevrouw Traoré dat vonnis niet naleefde”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Op 22 januari, nadat ze van haar vrijheid werd beroofd, is mevrouw verhoord door de onderzoeksrechter. Tijdens dat onderhoud heeft ze verklaard dat ze het kind binnen de maand zou terugbrengen, waarna ze is vrijgelaten. Die termijn is niet nageleefd, waarna de onderzoeksrechter op 3 maart een nieuw EAB heeft uitgevaardigd wegens het niet afgeven van een kind, een misdrijf dat voorzien is in artikel 432 van het Belgische strafwetboek.”