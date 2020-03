Delhaize zet bewakingsagenten in, maar is de grote hamsterwoede al voorbij?

De storm in de supermarkten lijkt stilaan te luwen. Rekken zijn her en der nog leeg, maar op parkings valt er ook al eens een lege plaats te bespeuren. Toch zet Delhaize vandaag preventief bewakingsagenten in. “Om alles in goede banen te leiden, net zoals we dat doen tijdens de drukke eindejaarsdagen”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Nu de horeca voor de eerste dag dicht is, kan het wel nog zeer druk worden.”