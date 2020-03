Donald Trump kwam in contact met 3 coronapatiënten, maar “heeft geen test nodig”

De Amerikaanse president Trump is met drie personen in contact gekomen, die blijken besmet te zijn met het coronavirus. Een video die afgelopen week tijdens een vergadering met een delegatie van de Braziliaanse overheid werd gemaakt, toont Trump in het gezelschap van Fabio Wajngarten. Later raakte bekend dat de communicatiedirecteur en assistent van de Braziliaanse president besmet is met het virus.

Volgens de dokter van het Witte Huis Sean P. Conley, kwam Trump in Mar-a-Lago in contact met een tweede genodigde die negentien dagen later besmet bleek te zijn. “De ontmoeting hield weinig risico in”, klonk het vrijdag in een verklaring van de dokter. “De president moet niet in quarantaine. Alle ontmoetingen gebeurden voor de symptomen opdoken. Dergelijke interacties worden als laag risico omschreven. Quarantaine is dus niet nodig.” De dokter is dan ook van mening dat een test momenteel overbodig is.

Enkele uren voor de verklaring van Conley, zei Trump zelf dat hij “waarschijnlijk” zou worden getest op het coronavirus, maar hij minimaliseert de ontmoeting met Wajngarten en de andere coronapatiënten. Donderdag verklaarde het Witte Huis dat Trump en vicepresident Pence niet zouden worden getest, ondanks hun contact met de Braziliaanse delegatie. Het is niet duidelijk of er al een test werd uitgevoerd. Jair Bolsonaro, de president van Brazilië, heeft via sociale media aangekondigd dat hij niet besmet is met virus.

Intussen zondigt de Amerikaanse president tegen de maatregelen om besmetting te voorkomen. Hij schudt nog steeds handen van mensen die hij ontmoet, geeft regelmatig schouderklopjes en hij raakt verschillende keren de microfoon aan tijdens persconferenties.

