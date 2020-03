President Trump had contact met twee besmette personen: “Maar quarantaine is niet nodig”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog een tweede persoon met het coronavirus ontmoet. Dat zegt de presidentiële arts Sean Conley in een brief. Toch is het niet nodig om het staatshoofd te testen op de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus.

Eerder raakte al bekend dat Trump in contact was gekomen met iemand met het coronavirus: afgelopen weekend had de president een ontmoeting met zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida. Een communicatiemedewerker van Bolsonaro die daarbij aanwezig was, testte later positief op het virus. Nu blijkt echter dat nog een tweede lid van de Braziliaanse delegatie besmet is.

“De blootstelling van de president aan de eerste persoon was erg beperkt”, zegt Conley in de brief. “En hoewel hij meer tijd in de nabijheid van het tweede geval heeft gespendeerd, gebeurde alle interacties voor het begin van de symptomen.” Volgens de arts is het op dit moment niet nodig voor Trump om in quarantaine te gaan. “Aangezien de president zelf symptoomvrij blijft, is testen op het coronavirus momenteel niet aangewezen”, zegt Conley.

In Braziliaanse en Amerikaanse media circuleerde overigens enige tijd het hardnekkige gerucht dat ook Bolsonaro besmet was met het coronavirus. Het Braziliaanse staatshoofd heeft dat zelf echter ontkend.