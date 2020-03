Vierde dode door coronavirus in België, 133 nieuwe besmettingen brengt teller op 689: “Maar dat is zeker een onderschatting”

Er is opnieuw iemand overleden aan het coronavirus in ons land. Dat brengt het totale aantal dodelijke slachtoffers door de epidemie op 4. Dat hebben de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André aangekondigd op een persconferentie. Het aantal besmettingen steeg ook met 133 nieuwe gevallen, er zijn nu in totaal 689 mensen besmet. Al gaat dat volgens Van Gucht “zeker om een onderschatting”.

Wanneer het vierde dodelijke slachtoffer precies overleed, is niet duidelijk. Ook over de plaats van overlijden of de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd, uit respect voor de privacy van de overledene en de familie.

De verschillende laboratoria in ons land testten vrijdag 1.739 stalen, waarvan er 133 positief bleken. Het merendeel van die nieuwe besmettingen komt uit Vlaanderen: in Wallonië en Brussel gaat het om respectievelijk 6 en 5 nieuwe patiënten. Dat brengt het totale aantal bevestigde coronapatiënten in België op 689. Al ligt het reële aantal zieken wellicht hoger: niet alle personen met symptomen worden getest. “Het gaat zeker om een onderschatting”, aldus Van Gucht.

97 van de 689 besmette mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 24 op intensieve zorgen en 22 met beademingsondersteuning. De ernstigste infecties doen zich vooral voor bij oudere personen met één of twee onderliggende aandoeningen, zegt Steven Van Gucht. Er liggen ook enkele jongere mensen - dertigers en veertigers - in het ziekenhuis, maar “dat blijven uitzonderingen”, klinkt het.

bekijk ook

Op deze manier stelt een arts vast of je het coronavirus hebt

Helpt een mondmasker tegen het coronavirus?