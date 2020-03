Meer dan 1.500 nieuwe coronabesmettingen op een dag tijd in Spanje: overheid neemt draconische maatregelen

In Spanje zijn er op donderdag 18 uur 1.522 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, om op een totaal van 5.753 te komen, zo hebben de autoriteiten zaterdag meegedeeld. Nog eens vijftien mensen bezweken aan het virus, dat in Spanje reeds aan 136 mensen het leven heeft gekost. Er genazen ook 517 mensen. De regering voert daarom ingrijpende maatregelen in. Zo mogen de Spanjaarden alleen nog buiten om te werken, voedsel te kopen en medicijnen in te slaan.