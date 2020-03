Jacky Mathijssen volgt Johan Walem op als beloftencoach Rode Duivels, ook trainersrollen voor Wesley Sonck en Thierry Siquet

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft zaterdag de benoeming van Jacky Mathijssen als bondscoach van de Belgische beloften geofficialiseerd. De 56-jarige Limburger volgt Johan Walem op, die er in januari voor koos bondscoach van Cyprus te worden.

“Ik ben blij en vereerd met de vraag van technisch directeur Roberto Martínez om onze nationale beloften te gaan leiden”, liet Mathijssen in een eerste reactie optekenen. “Het zal uiteraard geen makkelijke taak worden om ons voor het komende EK te kwalificeren. We zullen meer punten moeten halen dan in de heenronde (7 op 12). Maar de belangrijkste taak bestaat erin dat ik samen met Thomas Buffel de ploeg zal laten voetballen zoals de A-ploeg. Dit om de integratie van spelers die vanuit de U21 de overstap maken vlotter te laten verlopen. Het feit dat we op die manier ook al met de U19 werkten is uiteraard mooi meegenomen.”

Interne promotie

Ook Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels, was in zijn nopjes met de aanstelling. “We zijn heel tevreden dat Jacky Mathijssen zijn nieuwe missie heeft aanvaard. Het is een interne promotie voor het goede werk dat hij leverde bij de U19.”

Mathijssen kwam als speler uit voor Winterslag (1982-1985), Sporting Charleroi (1985-1990), Genk (1990-1993), Lommel (1993-2000) en STVV (2000-2001). Bij die laatste club debuteerde hij als trainer (2001-2004) om vervolgens aan de slag te gaan bij Charleroi (2004-2007 en 2010), Club Brugge (2007-2009), Lokeren (2009-2010), Beerschot (2010-2013), OH Leuven (2014-2015), Westerlo (2016-2017) en Larissa (2017).

Naast Mathijssen stapt ook assistent Thomas Buffel mee over van de U19 naar de beloften.

Wesley Sonck krijgt als bondscoach van de U19 Eric Van Meir naast zich als assistent.