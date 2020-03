Bart De Wever roept op tot vormen van noodregering: “We moeten onmiddellijk ingrijpen”

Er mag niet langer gewacht worden met het vormen van een noodregering, vindt N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Op federaal niveau moet er onmiddellijk iets gebeuren”, zei hij bij Het laatste nieuws.

Een noodregering met een tijdelijke opdracht van bijvoorbeeld een jaar: volgens De Wever (N-VA) is dat vandaag erg belangrijk. “We hebben een Vlaamse regering die werkt, maar ook op federaal niveau moet er onmiddellijk iets gebeuren. Die noodregering kan bijvoorbeeld een opdracht van een jaar krijgen om de crisis te bevechten.”

LEES OOK. Corona-coalitie lijkt in de maak: virus krijgt PS en N-VA toch aan onderhandelingstafel voor echte gesprekken (+)

Wat die dan moet doen? “Ik vind dat er onmiddellijk een steunpakket voor de economie en voor de zelfstandigen moet komen van miljarden euro’s. We gaan wellicht naar een recessie, dus de bestuurspartijen moeten daar nu hun focus op leggen en de handen in elkaar slaan. Ondertussen kunnen we kijken hoe we het land definitief op orde kunnen zetten. Maar dat is onze eerste focus. We hebben geen luxe en moeten dat nu doen.”

“Gedaan met veto’s”

SP.A-voorzitter Conner Rousseau liet op Twitter verstaan dat er zaterdag iets moet gebeuren. “Indien er vandaag niets beweegt, zal er maandag niets zijn. Dat zou onaanvaardbaar zijn”, luidde het in het Frans. Maandag worden de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle bij de koning verwacht voor hun eindverslag. “Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren”, vervolgde de SP.A-voorzitter.

Intussen kon er geen bevestiging gekregen worden, of men momenteel rond de tafel zit en wie daar allemaal bij aanwezig is.

Vrijdag raakte bekend dat N-VA en PS gesprekken voerden voor de vorming van een noodregering. Dat zou onder druk van de coronacrisis en de ontsporende begroting gebeuren. Maar over hoe ver men stond, liepen de meningen uiteen.

bekijk ook