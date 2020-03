Belgen trekken massaal naar cafés in Nederland: “Corona? Geef mij maar een frisse Jupiler”

Overvolle cafés, zwetende barmannen en ’s avonds meterslange polonaises: de Belg trekt in coronatijden masaal over de grens om op café te kunnen gaan. In Sluis wisten ze vrijdagavond en zaterdag niet goed wat ze meemaakten. Al had de plaatselijke horeca het wel zien aankomen. “Toen we het nieuws hoorden dat alles in België moest sluiten, wisten we dat het een stormloop zouden worden.”