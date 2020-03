Buitenlandse Zaken raadt alle reizen vanuit België naar het buitenland af

Aangezien wereldwijd landen maatregelen treffen om het coronavirus in te dammen, is het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden. Dat staat op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

“Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen”, staat in de mededeling. “Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.”

Wie zich in het buitenland bevindt, moet zich in eerste instantie voor assistentie richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij. In geval van nood kan ook de ambassade van België in het land waar men zich bevindt, worden gecontacteerd.

Ook schoolreizen naar het buitenland worden tot 31 maart afgeraden.

Wie vragen heeft, kan surfen naar https://www.info-coronavirus.be/nl of bellen naar 0800-14.689.

Corendon en TUI schrappen reizen

Touroperator Corendon reageert zaterdag door alle reizen te annuleren vanaf zondag tot en met 31 maart, zo maakt het zaterdag bekend. Die beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd genomen worden. De klanten zullen via e-mail op de hoogte gebracht worden. Mensen die nu op vakantie zijn met de maatschappij, vliegen op hun vastgelegde terugvluchtdatum terug. Het gaat om 28.000 reizigers, maar het is nog onduidelijk over hoeveel Belgen het gaat.

Vakanties en vluchten worden geannuleerd, maar klanten zijn hun geld niet kwijt. Ze houden het bedrag dat aan Corendon is betaald als tegoed (”waardebon”) voor een volgende vakantie. Klanten krijgen de tijd om te beslissen voor welke nieuwe vakantie ze kiezen.

“Klanten wordt dringend verzocht om in de komende dagen niet met het Corendon contact center te bellen”, zegt CEO Steven Van der Heijden. “Vanwege de huidige situatie is het hier nu al extreem druk vooral ook vanwege de vele telefoontjes die binnenkomen van bezorgde reizigers die op dit moment al op vakantie zijn.”

Bij TUI worden alleen reizen naar Turkije, Tunesië en Marokko geschrapt, maakt woordvoerder Piet Demeyere bekend in een mededeling. “Al onze reizigers die vanaf vandaag naar Turkije, Tunesië en Marokko moesten vertrekken, hebben we laten weten dat de reis niet kan. De richtlijnen van de autoriteiten in die landen wijzen erop dat onder andere Belgische reizigers niet zullen worden toegelaten.”

“Onze klantendiensten worden op dit moment overstelpt met vragen en er wordt met man en macht gewerkt om iedereen te woord te staan. Deze nooit geziene drukte zorgt er wel voor dat de klanten geduld moeten oefenen. Ook onze operationele diensten zetten alles in het werk om een oplossing te vinden voor de klanten die op de bestemming zijn. Er komt op dit moment echter veel informatie binnen en de situatie verandert voortdurend. Daardoor vraagt het tijd om duidelijkheid te krijgen over de situatie en er de organisatie van onze retourvluchten op af te stemmen.”