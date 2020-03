Bart De Wever bereid om premier te worden van noodregering

N-VA-voorzitter Bart De Wever is van plan zelf in een noodregering te stappen, als die er snel komt. Dat valt te horen in de marge van de onderhandelingen die dit weekend gevoerd worden om een regering met PS, N-VA, MR, Open VLD, SP.A en CD&V op de been te brengen. De Wever wil zelfs premier worden van zo’n noodregering die een jaar aan de macht zou blijven, klinkt het bij een onderhandelaar. “Het zou niet meer dan logisch zijn dat de kopstukken in zo’n noodregering stappen. En waarom zou die niet geleid kunnen worden door de grootste Vlaamse partij?”

De voorbije dagen proberen Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) een noodregering op de been te brengen die snel werk moet maken van de aanpak van de coronacrisis. Het plan dat nu op tafel ligt, is dat die regering een jaar aan de macht zou blijven. Als er onderweg ook een akkoord gevonden kan worden over de staatshervorming, is er een mogelijkheid dat zo’n kabinet langer in het zadel blijft.

De voorbije dagen en uren werden daarover verschillende gesprekken gevoerd, voorlopig zonder succes. Afhankelijk van de bron stropt het bij de verdeling van de posten of bij de bevoegdheden die zo’n noodregering zal hebben.

Sowieso worden het cruciale uren, want Dewael en Laruelle moeten ten laatste maandag weer naar de koning. Ze hopen nog altijd om tegen dan een akkoord te hebben.