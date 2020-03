Onbeperkt downloaden, extra data en gratis films: telecomoperatoren doen geste in coronatijden

Telecomoperatoren Proximus, Telenet, Orange en Scarlet willen klanten tegemoetkomen die thuiswerken, online lessen volgen of meer contacten houden op afstand door het coronavirus. Zo laten ze klanten gratis bellen naar vaste lijnen of bieden ze gratis extra mobiel datavolume aan.

PROXIMUS

Tot en met 31 maart krijgen klanten van Proximus de mogelijkheid om onbeperkt en 24 op 7 te bellen van een vaste lijn of mobiele telefoon naar een vaste lijn in België. Klanten kunnen voorts gebruikmaken van een onbeperkt downloadvolume via hun vaste internetverbinding thuis. Zakelijke klanten zullen dezelfde voordelen genieten.

Alle residentiële klanten met mobiele postpaid krijgen bovendien een data-optie van 10 GB die ze in deze periode kunnen gebruiken. Alle TV-klanten van Proximus krijgen gratis toegang tot de kanalen Movies & Series, Studio 100 hits Pickx Live, en dat op alle schermen via het platform Proximus Pickx.

Voor zakelijke klanten van Proximus zijn dezelfde voordelen van toepassing, zowel voor vaste en mobiele spraakdiensten als voor vast internet. Wat mobiel internet betreft, zal Proximus zijn mobiele klanten met professionele tariefplannen geen kosten aanrekenen voor dataverkeer buiten hun bundel.

TELENET

Bij Telenet krijgen klanten met een volumelimiet zowel voor hun vaste als mobiele producten een kosteloze verdubbeling van de hoeveelheid data waar ze momenteel over beschikken. Dat geldt ook voor de klanten van Telenet Business. Voor vast internet geldt de verdubbeling vanaf maandag, voor mobiel internet vanaf dinsdagochtend, en dat al zeker tot en met 3 april.

Telenetklanten kunnen vanaf dinsdag ook een reeks van gratis films en series terugvinden in de TV-theek en op kanaal 11. De inhoud, volgens Telenet een mix van lokale en internationale programma’s voor verschillende doelgroepen, zal de komende dagen verder aangevuld worden.

Zakelijke klanten die voor thuiswerkers een uitbreiding van hun VPN-verbinding willen, probeert Telenet binnen de 24 uur te helpen. Voor bedrijven die moeten sluiten de komende weken, is een tijdelijke opschorting van de diensten mogelijk. Zij kunnen bij Telenet ook uitstel van betaling vragen.

ORANGE

Orange Belgium zal al zijn residentiële en zakelijke postpaidklanten gratis 5GB aan mobiel datavolume aanbieden “om ervoor te zorgen dat ze altijd en overal verbonden kunnen blijven”. Klanten krijgen volgende week meer informatie over dit extra volume.

Orange zegt een felle toename te merken van de mobiele oproepen. “De technische teams volgen de ontwikkelingen op de voet en versterken het mobiele netwerk indien nodig om te allen tijde een naadloze communicatie te garanderen.”

SCARLET

Ook bij Scarlet zijn alle oproepen naar vaste lijnen tot 3 april gratis voor alle klanten. De beperking van de internetsnelheid boven het maximaal toegestane volume, wordt opgeheven, en de zenders van ‘Movies & Series’ (zender 196 en 197) worden gratis toegevoegd aan het basis-tv-pakket.