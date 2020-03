Feesten in je living? Livestream Kompass Klub zet duizenden mensen aan het dansen

Gent - Alle evenementen zijn geschrapt, maar feesten in je living? Dat mag wel nog. En dus is de Gentse Kompass Klub haar ‘lockdown feestje’ aan het livestreamen. Met massale respons.

“Get connected, not infected with Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, One Track Brain and Massimo Mephisto.”

Met die boodschap laat Kompass Klub aan de Ottergemsesteenweg dj’s draaien voor een lege zaal. Het ‘lockdown’ feestje wordt uitgezonden via livestream, en dat zorgt voor stevige feestjes bij de mensen thuis. Na een kwartier fuifden al liefst achtduizend mensen mee, in hun living weliswaar.

Ook café Charlatan op de Vlasmarkt werkt mee aan een lockdown party. Vanavond om 22 uur wordt Lighters Up uitgezonden via livestream.