Wordt het EK voetbal naar december verschoven? “UEFA bestudeert piste”

Schuift het EK voetbal een half jaar op? Volgens de Britse krant The Telegraph denkt de UEFA aan die piste. Alle Europese competities liggen immers al minstens tot eind deze maand stil door het coronavirus. Door het EK uit te stellen tot december zouden de competities alsnog kunnen worden afgewerkt. Dinsdag vergadert de Europese voetbalbond -via teleconferencing.

De chaos die het coronavirus veroorzaakt is ongezien. Van de Jupiler Pro League tot de Champions League, alles ligt stil. Het is nog niet duidelijk of de competities wel kunnen worden afgewerkt, en het feit dat het na het reguliere seizoen het EK plaatsvindt maakt het werk van de kalendermakers er niet makkelijker op.

Volgens de Britse kwaliteitskrant The Telegraph overweegt de UEFA daarom om het EK niet op 12 juni te laten beginnen, maar in december. Ook het slot van de Champions en Europa League zouden op een later moment worden afgewerkt. Dat zou de nationale competities de nodige ruimte geven om het huidige seizoen nog af te werken. Een andere optie is het EK een jaar uit te stellen, tot 2021.

Het EK 2020 zou het eerste zijn dat in stadions over heel Europa wordt gespeeld. De openingswedstrijd zou op 12 juni plaatsvinden in Rome, maar nu heel Italië in quarantaine zit worden de voorbereidingen sowieso enorm moeilijk tot onmogelijk. Ook andere Europese landen nemen steeds strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor de kans dat het EK zoals gepland doorgaat steeds kleiner lijkt te worden.