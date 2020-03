Nu alle schoolkinderen thuis blijven: “Bibliotheken moeten een afhaaldienst kunnen organiseren”

Net nu alle schoolkinderen drie weken moeten thuisblijven, zijn ook alle bibliotheken dicht om de coronapandemie in te dijken. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten hoopt dat gemeenten aangemoedigd worden om een online uitleensysteem voor boeken op poten te zetten, zoals al in Beerse gebeurt. “We moeten creatieve oplossingen aanmoedigen.”

Eindelijk zou uw zoon of dochter eens al die boeken over Harry Potter kunnen uitlezen, of ontdekken wat er nu eigenlijk echt in dat ei van oom Trotter zat. Helaas: niet alleen de scholen maar ook alle ...