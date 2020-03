Bart De Wever wil zelf premier worden van een noodregering, PS en MR houden vast aan Wilmès

Een noodregering voor één jaar, die zich buigt over de aanpak van de coronacrisis en de budgettaire gevolgen ervan. Gevormd door de kopstukken van N-VA, CD&V, Open VLD en SP.A enerzijds en PS en MR anderzijds. Dat ligt op tafel in de Wetstraat. Al blijven er nog een aantal obstakels. Vooral wie de regering moet leiden, ligt gevoelig. Bart De Wever wil het zelf doen, maar MR en zelfs PS willen liever dat Sophie Wilmès (MR) blijft zitten. PS roept zondagmorgen een partijbestuur bijeen, wat doet vermoeden dat de landing is ingezet. Of dat een zachte landing of een crash wordt, is nog onduidelijk.