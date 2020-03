Experten scherp: “Onaanvaardbaar dat Nederland cafés en restaurants niet sluit”

“Als we een Italiaans scenario willen vermijden, moeten de landen samen gelijkaardige verregaande maatregelen nemen. Sluiten van restaurants en cafés in België, waarna de Belgen naar Zuid-Nederland trekken waar het aantal infecties met het coronavirus sterk stijgt, is onaanvaardbaar.” Dat schrijven Antwerpse experten in infectieziektebestrijding Herman Goossens, Pierre Van Damme en Erika Vlieghe zaterdag in een persbericht.

Het aantal besmettingen in Zuid-Nederland neemt onrustwekkend toe, stellen de drie experten, die verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen. In een persmededeling van de Nederlandse Federatie van Medisch Specialisten staat dat volgens de Voorzitter, Peter Paul van Benthem, de “Brabantse ziekenhuizen coronaklinieken zijn geworden”.

België nam donderdag verregaande maatregelen genomen, waaronder het sluiten van winkels en horecazaken. Zo ver ging de Nederlandse regering niet, wat tot gevolg heeft dat Belgen zaterdag naar grensdorpen -en steden trekken, waar restaurants en cafés nog wel open mogen blijven. Zo is er een grote toestroom van Belgen in Zeeuws-Vlaanderen.

“Hierdoor dreigt de overdracht van het virus nog sneller te gebeuren en is de kans groot dat Belgen zich besmetten met het virus in Nederland dat zich vervolgens verspreidt in ons land”, vrezen de experten. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat men in Nederland niet dezelfde maatregelen neemt als in België. Hierdoor dreigt het effect van ons beleid verzwakt te worden. Gelijkaardige taferelen doen zich voor in Rijsel (net over de grens in Frankrijk, red.). We kunnen deze gezondheidscrisis alleen maar met succes bestrijden als de landen in Europa samenwerken en dezelfde maatregelen nemen.”