Geen buit bij plofkraak in Hoogstraten

Twee onbekenden die in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak pleegden op een postkantoor van Bpost in Hoogstraten, hebben geen buit kunnen maken. Dat zegt Bpost. Omwonenden hoorden tussen 3 en 4 uur een luide knal. “Het is hoofdzakelijk de geldautomaat die schade heeft opgelopen”, zegt de lokale politie van Hoogstraten. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en de Federale Gerechtelijke Politie opende een onderzoek.

Bpost liet gisteren alle geld uit het kantoor weghalen. Bpost hoopt dat het kantoor maandag opnieuw de deuren kan openen, voor het versturen en ophalen van zendingen. Het herstel van de automaat zal enkele dagen in beslag nemen. (cel)