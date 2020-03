Almaar meer landen grijpen naar radicaal noodplan

Er waren gisteren 133 nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land. In totaal staat het aantal besmettingen nu op 689. Vier mensen zijn intussen overleden aan de gevolgen van de besmetting: personen van 73, 80, 86 en 90 jaar oud. De nieuwe besmettingen treffen vooral het actieve deel van de bevolking, tussen 30 en 60 jaar.

Ook de Franse cafés en restaurants zijn gisternacht klokslag 24 uur dichtgegaan. Net zoals in België blijven apotheken en winkels die voedingswaren verkopen wel open.

VTM Nieuws en journaliste Evelyne Boone zullen bij de politie een klacht indienen tegen een man die de journaliste zaterdagavond tijdens een live interventie in VTM Nieuws op de wang kuste. “Niet alleen is dit een aanranding van de eerbaarheid, ook is dit in coronatijden onverantwoord gedrag”, aldus VTM Nieuws.

In Italië zijn op 24 uur tijd 175 mensen overleden aan het coronavirus. In totaal heeft het virus er al het leven gekost aan 1.441 mensen. Intussen zijn al zeker 21.157 mensen besmet geraakt.

Noorwegen gaat vanaf maandag de grenscontroles opvoeren en alle havens en luchthavens in het land sluiten. Dat heeft eerste minister Erna Solberg aangekondigd.

Het inreisverbod van Donald Trump is nog verstrengd: vanaf maandag kan ook vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet naar de VS gereisd worden. Trump heeft overigens dan toch een test afgelegd. Hij kwam de voorbije dagen in contact met minstens twee mensen die nu besmet zijn met het coronavirus, dus is het niet ondenkbaar dat de Amerikaanse president ook besmet is. Het resultaat van de test is nog onbekend.

Een automobilist in Denver, Colorado, ondergaat een coronatest. AP

In de Vlaams-Brabantse gemeente Ternat mogen nachtwinkels geen alcohol meer verkopen. De burgemeester neemt die beslissing om samenscholingen aan nachtwinkels te vermijden, zoals dat anders op café zou gebeuren.

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukte zaterdag dat hamsteren niet nodig is, na een bezoek aan een distributiecentrum van Colruyt. “We moeten paniek vermijden. Er is voldoende voeding en toiletpapier”, zei ze.

Spanje neemt draconische maatregelen. Alle Spanjaarden moeten vanaf maandag thuisblijven en mogen alleen nog buiten om eten of medicijnen te kopen. Wie zich niet aan die regels houdt, mag een boete van 3.000 euro verwachten. Sinds vrijdag zijn in Spanje 73 mensen overleden aan het coronavirus. Het totale dodental in het land is daarmee gestegen tot 193.

In de Oostendse uitgaansbuurt zijn vrijdagavond vijf mensen bestuurlijk aangehouden toen ze amok maakten bij de verplichte sluiting van cafés om middernacht.

Sinds zaterdagmiddag zijn in Denemarken de grenzen gesloten. Alle toeristen en buitenlanders die niet kunnen bewijzen dat ze een belangrijke reden hebben om Denemarken te bezoeken, mogen het land tot 13 april niet binnen.

Zwangere vrouwen en kinderen die jonger zijn dan 6 maanden worden niet langer beschouwd als risicogroep bij het coronavirus. Dat blijkt uit de recentste update van de procedures voor ziekenhuizen en artsen van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid. Bij de voorgaande procedures werden zwangere vrouwen en jonge kinderen “veiligheidshalve als risicogroep” vermeld.

Verschillende landen hebben een inreisverbod ingevoerd voor België. Het gaat onder meer om Turkije, Marokko en Vietnam.

Ruim 1.700 bedrijven hebben voor maximaal 31.000 werknemers het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen aangevraagd. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) gemeld.

Op de luchthaven van Luik is vrijdagavond omstreeks 21 uur een vliegtuig geland met bijna 500.000 mondmaskers en ander medisch materiaal. Die zijn door de stichtingen van de Chinese internetgigant Alibaba en zijn oprichter Jack Ma geschonken aan Europa. In totaal zullen 2 miljoen mondmaskers passeren op de Luikse luchthaven.

Apple sluit alle winkels buiten China tot 27 maart. Dat maakte Tim Cook zaterdag bekend. Mensen kunnen online wel gewoon terecht voor ondersteuning en service.

Iedereen die vanaf zondag Nieuw-Zeeland binnenkomt, moet veertien dagen in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft premier Jacinda Ardern aangekondigd.