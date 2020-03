Nog geen akkoord over noodregering: onderhandelaars zaterdagnacht uit elkaar gegaan zonder deal

Er is nog geen akkoord over de vorming van een federale noodregering, nu de coronacrisis een krachtdadig beleid vereist. N-VA, CD&V, socialisten en liberalen zaten zaterdag nochtans lange tijd bij elkaar in een poging om een akkoord te vinden, maar diep in de nacht gingen de onderhandelaars uit elkaar zonder deal.

Vrijdag werd duidelijk dat N-VA en PS gesprekken voerden over een noodregering die de coronacrisis en de (budgettaire) gevolgen ervan kan aanpakken. Zaterdag drongen N-VA en SP.A aan tot snelle actie, want maandag worden informateurs Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) immers bij de koning verwacht.

Zaterdagmiddag pleitte N-VA-voorzitter Bart De Wever voor een noodregering voor één jaar om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, en de PS kondigde een partijbureau aan voor zondagochtend. De landing leek dus ingezet.

Discussie over postjes en timing

Maar zaterdagavond stokten de onderhandelingen. De Wever stelde voor om die noodregering zelf te gaan leiden, maar stootte op verzet van PS (dat een vervanging van de premier in volle crisis niet vond kunnen), en MR (dat Sophie Wilmès graag in de Wetstraat 16 zou blijven zien zitten).

Ook over het takenpakket van die noodregering werd nog stevig gedebatteerd. Wat mag zo’n regering, en wat mag ze niet? En over de timing bestond eveneens geen eensgezindheid: moet zo’n regering één jaar besturen, of is een langere levensduur wenselijk?

Zondag nieuwe poging

Die obstakels bleken te groot om zaterdag al tot een akkoord te komen: om iets na twee uur ’s nachts gingen de partijvoorzitters uit elkaar zonder deal. Informateurs Dewael en Laruelle doen zondag een nieuwe poging. Het duo is van plan de partijen dan weer samen te brengen voor ultiem overleg.

De tijd tikt hoe dan ook voor de koninklijke opdrachthouders, want maandag wacht die afspraak op het paleis. Het spreekt voor zich dat Dewael en Laruelle daar graag een akkoord voorstellen.