Corruptieproces tegen Israëlische premier Netanyahu uitgesteld door coronacrisis

Het proces tegen de ontslagnemende Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu is met ruim twee maanden uitgesteld. Het schema van de Israëlische rechtbanken is in de war gestuurd door de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Netanyahu, die aangeklaagd is in drie corruptiezaken, moest zich normaal gezien vanaf dinsdag 17 maart voor de rechtbank in Jeruzalem verantwoorden. Maar uit een mededeling van die rechtbank blijkt dat de zaak pas later zal worden behandeld. De eerste zitting zal pas op 24 mei plaatsvinden.

“Wegens de verspreiding van het coronavirus en op basis van de instructies die de werkzaamheden van de rechtbanken beperken tot dringende zaken, is beslist om de eerste hoorzitting uit te stellen”, zo staat in de zondag verspreide mededeling.

Netanyahu is aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij zou gunsten verleend hebben in ruil voor positieve verslaggeving en zou rijke contacten in de zakenwereld geholpen hebben in ruil voor geschenken. De premier hield vanaf het begin zijn onschuld staande, en sprak van een “heksenjacht”.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittend premier wordt aangeklaagd.