Belgische burgemeester roept Nederlandse collega’s op om ‘horecatoerisme’ te stoppen, Zeeland grijpt meteen in

In een poging om het ‘horecatoerisme’ te stoppen, roept ook burgemeester van Turnhout Paul Van Miert (N-VA) zijn Nederlandse collega’s aan de grens op om de Belgische richtlijnen rond het coronavirus over te nemen. Hij richt zich in een brief tot zijn collega’s van de drie grote Noord-Brabantse steden die vaak bezocht worden door Belgen: Eindhoven, Tilburg en Breda.

In ons land worden cafés en restaurants verplicht om de deuren te sluiten, maar in Nederland zijn die maatregelen (nog) niet genomen. “Daardoor steken mensen met weinig burgerzin gewoon de grens over om in Nederland dan maar op restaurant of op café te gaan”, klinkt het.

LEES OOK. Belgen trekken massaal naar cafés in Nederland: “Corona? Geef mij maar een frisse Jupiler” (+)

Die spreidstand in de maatregelen werkt contraproductief, aldus Van Miert. “Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn. Mag ik jullie dan ook beleefd vragen als burgervader van een – weliswaar kleine – centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om ook de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen”, schrijft de burgemeester van Turnhout. “Laat ons deze dreiging voor onze burgers – ten noorden of ten zuiden van de grens – met gelijke wapens te lijf gaan en iedereen uitzicht geven op een corona-vrije samenleving, in België en in Nederland”, klinkt het nog.

LEES OOK. Crisiscentrum haalt uit: “Lockdown-feestjes hebben negatieve impact op evolutie van corona-epidemie”

Van Miert zal ook telefonisch contact opnemen met de burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven, Theo Weterings van Tilburg, en Paul Depla van Breda.

Nederlanders nemen maatregelen

In de Nederlandse provincie Zeeuws-Vlaanderen heeft men wel oren naar die oproep. “We moeten dit indammen. Eigenlijk is elk contact er één te veel”, zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, in de Provinciale Zeeuwse Courant. “Er wordt in Nederland te weinig rekening gehouden met grensgebieden terwijl in België een heel ander beleid wordt gevoerd. Wat daar niet wenselijk is, namelijk veel mensen opeen, is hier ook niet wenselijk. Dat zouden we zelf ook moeten. Ik krijg beelden van cafés, ook uit Terneuzen, waar gewoon feestjes aan de gang zijn.”

Daarom neemt de Veiligheidsregio Zeeland alvast zelf maatregelen. Zo worden grote parkeerterreinen in Sluis en Cadzand-Bad per direct afgesloten om de toestroom van ‘coronatoeristen’ te stoppen, en zijn bijeenkomsten van meer dan 100 mensen verboden.