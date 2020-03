Oefenmatch van Red Flames tegen Noorwegen begin april gaat ook niet door

De oefenwedstrijd tussen de Belgische voetbalvrouwen en Noorwegen, voorzien op 9 april in de Versluys Arena in Oostende, wordt afgelast omwille van het coronavirus. De Noorse voetbalbond laat op haar website immers weten al haar activiteiten op te schorten tot 15 april. Voor de Red Flames behoorde het oefenduel met Noorwegen tot de voorbereiding op het belangrijke EK-kwalificatieduel tegen Zwitserland (14 april), dat in Leuven moet doorgaan.