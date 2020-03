Dodelijk ongeval in Eernegem gevolg van overdreven snelheid

Beernem - Bij het dodelijk verkeersongeval van zaterdagnamiddag in Eernegem zou het slachtoffer te snel gereden hebben. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij een inhaalmanoeuvre kwam de 31-jarige motorrijder tegen een wagen terecht.

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 17 uur op de Oostendesteenweg in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Een wagen reed in de richting van Gistel en wilde links afslaan. Net op dat moment was een motorrijder bezig met het voertuig in te halen. De dertiger kwam daardoor met zijn motorfiets in botsing met de auto. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou de motorrijder te hard gereden hebben. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe snel hij precies reed. De bestuurder van de wagen legde een negatieve alcoholtest af.