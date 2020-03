Ook Argentijnse international van Valencia is besmet met coronavirus

Valencia-verdediger Ezequiel Garay heeft zondag op Instagram bekendgemaakt besmet te zijn met het coronavirus. De Argentijn is de eerste speler uit de Primera Division die zeker besmet is.

“Het is duidelijk dat ik niet goed begonnen ben aan 2020”, legde de 33-jarige Argentijn uit. “Ik heb positief getest op het coronavirus. Ik voel me goed momenteel, maar ik verzorg me goed. Ik leef conform de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten in isolatie.”

Eerder raakten ook onder mere de besmettingen van Davide Rugani (Juventus), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Mikel Arteta (trainer van Arsenal), een reeks Sampdoria-spelers en drie NBA-spelers bekend.