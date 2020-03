PS en MR trekken stekker uit noodregering: “Tijdverlies, onze enige prioriteit is coronacrisis”

De Franstalige partijen PS en MR willen nu toch de huidige regering in lopende zaken de coronacrisis verder laten bestieren. “Praten over een noodregering is tijdverlies”, aldus PS-voorzitter Paul Magnette. “Het is niet verstandig om midden in een crisis met ministers te gaan schuiven”, klinkt het als verklaring. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil het premierschap van Sophie Wilmès niet offeren op het altaar van een noodregering omdat “het al te dol zou zijn om nu te veranderen.”

De onderhandelaars van N-VA, CD&V, liberalen en socialisten leken zaterdagavond op weg naar de landingsbaan, maar gingen ’s nachts zonder akkoord over een noodregering uit elkaar. Ze zouden elkaar op initiatief van koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) zondag opnieuw ontmoeten, maar de uitnodigingen voor die vergadering lijken in de prullenbak te kunnen.

“Praten over een noodregering is tijdverlies”, blies PS-voorzitter Paul Magnette de onderhandelingen zondagmiddag namelijk op. “We maken een wereldwijde crisis mee, onze enige prioriteit is nu om de verspreiding van het coronacrisis in te dijken en de crisis het hoofd te bieden”, aldus Magnette. “Voor de PS vormt de volksgezondheid le coeur du coeur van onze samenleving. Dus alle onderhandelingen over politieke noodregeringen zijn tijdverlies. De huidige regering neemt alle nodige maatregelen, dat is de enige dringende focus die we nu moeten handhaven.”

Ook zaterdagavond klonk het bij de PS al dat “het onverantwoord zou zijn om de kapitein in volle storm te vervangen”. Dat leek toen nog vooral een argument in de strijd om wie de noodregering zou mogen leiden, maar blijkt nu een fundamentele koerswijziging aan te kondigen.

En cas de crise, l’urgence, c’est que tous les responsables politiques fassent passer la santé des citoyens avant toutes autres considérations. Changer de capitaine, en pleine tempête serait, irresponsable. Le bon sens et le sens de l’état commandent de ne pas le faire. — Parti Socialiste (@PSofficiel) March 14, 2020

Bouchez: “Het zou al te dol zijn om nu te veranderen”

De PS krijgt ook de steun van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die het premierschap van Sophie Wilmès natuurlijk niet wil opgeven. Ook hij maakt zondagmiddag een bocht op Twitter, waar hij schrijft dat “Wilmès op post is en dat zal blijven om de beheersing van de crisis niet te destabiliseren. Het zou al te dol zijn om nu te veranderen.”

Bouchez had zaterdagavond al druk gezet op de Vlaamse partijen door ermee te schermen dat de huidige regering in lopende zaken een pakket crisismaatregelen ook gewoon rechtstreeks in de Kamer kan brengen. “Alsof iemand dan zal durven tegen te stemmen”, klonk het. Tot ergernis bij verschillende andere partijen over het feit het toch weer blokkeert op gezichten. “Dit hou je echt niet voor mogelijk”, verborg een onderhandelaar zijn ergernis niet.

Sans l’ombre d’un doute. @Sophie_Wilmes est à la barre et le restera afin de ne pas déstabiliser la gestion de la crise ! Ce serait juste de la folie de changer maintenant. — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) March 15, 2020

Daarmee lijken ze nu niet alleen een einde te maken aan het plan van Bart De Wever om zelf premier te worden van een noodregering, maar aan het bestaan van die noodregering tout court. “Het momentum is weg. De zetelende regering heeft coronamaatregelen in gang gezet, heeft zijn experten en zijn netwerk. Je kan toch nu niet minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaan vervangen. Je kan toch nu niet gaan bezig zijn met nieuwe ministers aanduiden en kabinetten bemannen”, klinkt het volgens een insider bij De Tijd.

Communautair angeltje

Bovendien bestaat bij de Franstalige partijen de vrees dat de N-VA van die noodregering gebruik zou maken om zijn communautaire ambities waar te maken. Volgens Franstalige bronnen van De Tijd zou N-VA het artikel 195 van de grondwet voor herziening vatbaar willen verklaren, de voorbode van een verregaande staatshervorming. En dat zou de partij veel te ver gaan.