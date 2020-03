Vliegtuigpassagiers op weg naar VS verrast door maatregelen tegen coronavirus: “We zien wel of we nog thuis raken”

Passagiers van een vlucht van de Britse luchthaven Heathrow naar Fort Worth International Airport in de Amerikaanse stad Dallas, waren zaterdag verrast toen ze plots gezelschap kregen van douaniers. Alle reizigers die de voorbije veertien dagen in Europa of het Verenigd Koninkrijk waren geweest, moesten verklaringen over hun gezondheid invullen. “En dat is iedereen op dit toestel”, aldus Paige Hardy die alles filmde. “We weten niet goed wat het betekent. We zien wel of we nog thuis raken.”