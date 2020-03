Moeder van twee kinderen bezweken aan verwondingen na verkeersongeval in Schulen

Herk-de-Stad / Schulen - De vrouw die woensdagavond levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Schulen (Herk-De-Stad), is zaterdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken.

De vrouw uit Lummen was woensdag rond 21.15 uur met haar tegen een boom terechtgekomen op de Kiezelweg. In de auto zaten ook haar twee kinderen, van 5 en 7 jaar oud. De 35-jarige moeder, haar dochtertje van 5 en haar zoontje van 7 werden alle drie in kritieke toestand afgevoerd. De situatie van de kindjes verbeterde donderdagochtend, maar de toestand van de moeder bleef levensbedreigend.

Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval om de omstandigheden te onderzoeken. Conform de richtlijnen omtrent het coronavirus zullen het afscheid en de begroeting in beperkte kring plaatsvinden.