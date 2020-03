Geen lessen meer, maar de dieren moeten in vorm blijven: “Huur een pony voor een week”

Londerzeel / Malderen -

Dressuurstal-fokkerij ‘De Biebosschen’ aan de Bouwdreef in Malderen (Londerzeel) verhuurt pony’s per week om ze in beweging te houden. “Alle groepslessen zijn afgeschaft, maar we moeten onze pony’s en paarden absoluut in beweging houden”, zegt Els Cooremans (47). “En dus komen ruiters individueel een half uurtje of iets langer per dag de pony’s berijden.”