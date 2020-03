Merkel, Erdogan en Macron overleggen door coronavrees via videoconferentie over onrust aan Turks-Griekse grens

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Franse president Emmanuel Macron zullen elkaar dinsdag via videoconferentie spreken over de situatie aan de Turks-Griekse grens. Aanvankelijk was gepland dat de drie staatsleiders elkaar in Istanboel zouden treffen, maar door de coronacrisis is dus voor een andere oplossing gekozen.