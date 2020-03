Geert Sterckx en Kathleen De Breucker uit Herne waren al maanden bezig met de voorbereiding van hun huwelijk, toen ze hoorden dat ze dit weekend geen feest zouden mogen geven. “We zijn zaterdag toch getrouwd in het gemeentehuis maar ons huwelijksfeest moesten we in extremis afzeggen”.

Het liep anders dan ze zich hadden voorgesteld maar toch zitten Geert en Kathleen niet in zak en as. “We beleefden zaterdag een onvergetelijke dag, al was het in zeer beperkte kring. En waar het ...