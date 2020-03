Opnames van Familie en Thuis stopgezet: “We willen geen enkel risico nemen”

De opnames van de tv-soaps Familie en Thuis worden stilgelegd door de coronacrisis. “We willen geen enkel risico nemen”, klinkt het bij VTM. Ook de VRT zegt risico’s te willen vermijden. De beslissing werd in samenspraak met elkaar genomen.

De opnames van Thuis worden stilgelegd tot 3 april. Bij Familie is dat nog niet beslist. Schrik moeten de fans niet hebben: van beide soaps zijn er nog genoeg afleveringen opgenomen om tot 17 april te kunnen uitzenden. De beslissing om de opnames stil te leggen werd in onderling overleg genomen.

“We willen geen enkel risico nemen en de gezondheid van de cast en crew staat voorop”, zegt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio. “Het is nu van groot belang om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk wordt ingedijkt, dus we nemen het zekere voor het onzekere. Het spreekt voor zich dat dit op termijn ook impact zal hebben op ons programmaschema. We zijn dan ook volop aan het bekijken hoe we één en ander moeten bijsturen.”

“Een dagelijkse fictiereeks is een zeer specifieke productie”, legt VRT-netmanager Olivier Goris uit. “Cast- en crewleden werken op verschillende studio-sets waar de ruimte beperkt is, en interactie en fysiek contact tussen acteurs is in vele scenes onvermijdelijk. Bovendien zijn zowel bij cast als crew verschillende leeftijdsgeneraties vertegenwoordigd. Daarom willen we zeker risico’s vermijden en nemen we deze beslissing. We zijn in Vlaanderen niet de enige die dit doen.”

Binnen haar fictieaanbod neemt Eén ook voor Loslopende wild en gevogelte de beslissing om de opnames stil te leggen tot en met 3 april. Het productieproces is er anders dan bij Thuis maar door afzeggingen (van bijvoorbeeld locaties) is beslist om ook hier een pauze in te lassen. Andere fictieproducties van Eén bevinden zich niet in de opnamefase en kunnen daardoor doorgaan.

bekijk ook

Op deze manier stelt een arts vast of je het coronavirus hebt

Hoe het coronavirus onze cellen kaapt