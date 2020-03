Drukste uitgaansbuurt is nu helemaal leeg: “We zitten plots in een spookstad”

Gent -

Het is een van de drukste uitgaansbuurten van het land. Tijdens de Gentse Feesten een oord van decadentie waar beschonken lieden ’s ochtends in hun eigen vuiligheid staan te dansen. Maar zie, zelfs de Vlasmarkt krijgt corona klein. Gisterenavond, zaterdag, viel er geen bal te beleven. “We kwamen naar Gent om te feesten. Nu zitten we plots in een spookstad.”