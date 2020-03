SP.A-voorzitter Rousseau kwaad door uitblijven van noodregering: “Ik ben gedegouteerd”

SP.A-voorzitter Conner Rousseau is naar eigen zeggen “gedegouteerd” over de gang van zaken bij de federale formatiegesprekken. “Terwijl mensen vechten voor hun leven en mensen vechten voor de levens van andere, vechten sommige politici enkel voor zichzelf of voor hun partij. Ik ben gedegouteerd”, laat hij via Twitter weten op het ogenblik dat hij samen met zijn vijf andere collega’s van PS, MR, Open VLD, N-VA en CD&V opnieuw samenzit in de Kamer met de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle.

Zaterdagavond zaten de zes partijen voor het eerst samen voor inhoudelijke onderhandelingen in aanwezigheid van Dewael en Laruelle. Op tafel lag het voorstel dat N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder op de dag gelanceerd had voor een noodregering voor één jaar om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen zowel op het vlak van gezondheid als voor bedrijven, zelfstandigen en werknemers.

Zondagvoormiddag bleek echter dat PS en MR een noodregering niet zagen zitten, omdat de vervanging van ministers en de samenstelling van nieuwe kabinetten tot tijdverlies zou leiden. Dat maakte dat de vergadering van zondagmiddag in een eerder gespannen sfeer startte, zo werd vernomen.

Vanuit Vlaamse hoek wordt daar niet al te goed op gereageerd. Conner Rousseau tweet “gedegouteerd” te zijn. “Terwijl mensen vechten voor hun leven en mensen vechten voor de levens van anderen, vechten sommige politici enkel voor zichzelf of voor hun partij. Ik ben gedegouteerd.” Zijn partijgenoot Joris Vandenbroucke is ook niet mals. “Worden we niet ziek door het coronavirus, dan is het hiervan.”