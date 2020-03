Premier Sophie Wilmès (MR) verspreidt een video waarin ze zich tot alle Belgen richt en vooral ook jongeren probeert aan te spreken. “De uitbraak van het coronavirus heeft ons verplicht om moeilijke en ongezien maatregelen te nemen”, klinkt het in de boodschap die wordt verspreid via sociale media. “Deze beslissingen nemen we niet met plezier. We nemen ze omdat de situatie het vereist.”