Lange rijen voor coffeeshops in Nederland

Het nieuws dat alle horecagelegenheden zondag om 18.00 uur hun deuren moeten sluiten, heeft voor grote paniek gezorgd bij blowend Nederland. Voor verschillende coffeeshops zijn lange rijen ontstaan.

Tientallen mensen stonden in de rij voor coffeeshop Florence op de Beeklaan in Den Haag. Auto’s werden in de haast schots en scheef op de weg geparkeerd. „Je mag maar 5 gram per persoon”, aldus een van de wachtenden. „Tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, is het waarschijnlijk op. Ze mogen maar beperkte handelsvoorraad in de zaak hebben. Ik geef het zo op.” Bij coffeeshops in Amsterdam was hetzelfde beeld te zien met lange rijen wachtenden.

In Roermond stonden ook lange rijen, maar hier waren het vooral Duitsers. Bij onder meer de Skunk aan de Zwartbroekstraat in Roermond stond om zondag aan het eind van de middag nog een lange rij mensen te wachten om binnen te mogen. Bijna alle mensen die naar de Skunk kwamen waren Duitsers. De drukte was mede een gevolg van het nieuws dat Duitsland een deel van zijn grenzen sluit.

Veel Duitsers wilden snel nog wiet en hasj halen voordat ook de Nederlands-Duitse grens zou dichtgaan. Om die reden wilde de coffeeshop zondag zelfs een uur langer openblijven, om alle klanten te kunnen bedienen. Dat is er echter niet van gekomen. Mensen die later dan 18.00 uur kwamen, stonden voor een gesloten deur.

